Nhận định Philippines – Thái Lan vào lúc 20:00 ngày 04/08 đang là tâm điểm chú ý của giới hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Cuộc đọ sức đỉnh cao này hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ kịch tính trên sân cỏ. Kênh thể thao Xoilac sẽ đồng hành cùng bạn để phân tích toàn diện cuộc chạm trán này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón xem màn so tài rực lửa giữa hai đại diện đầy duyên nợ.

Màn so tài giữa hai đội tuyển Philippines và Thái Lan ngày 04/08

Nhận định Philippines – Thái Lan vào lúc 20:00 ngày 04/08 cho thấy sự chênh lệch đáng kể về lịch sử đối đầu giữa hai bên. Trong 10 cuộc chạm trán gần nhất, Thái Lan đã giành chiến thắng tới 7 trận. Philippines chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất và hai đội hòa nhau 2 trận. Trung bình mỗi trận đấu giữa hai đội xuất hiện tới 3.2 bàn thắng được ghi.

Sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình đạt 58% trong các trận đấu gần đây. Hàng công của họ ghi được 12 bàn thắng qua 5 lượt trận vừa qua. Ngược lại, Philippines đạt tỷ lệ ghi bàn 1.4 bàn mỗi trận nhưng để thủng lưới trung bình 1.8 bàn. Điểm tựa sân nhà giúp Philippines đạt tỷ lệ thắng kèo châu Á lên đến 60% ở 5 trận gần nhất.

Nhận định Philippines – Thái Lan vào lúc 20:00 ngày 04/08 có gì hot?

Phân tích kỹ các kèo cược cực hot tại giải đấu

Nhận định Philippines – Thái Lan vào lúc 20:00 ngày 04/08 đòi hỏi người chơi phải phân tích kỹ lưỡng từng loại kèo cược. Xoilac xin gửi tới quý khán giả những góc nhìn chuyên sâu nhất dưới đây.

Handicap

Kèo chấp châu Á cho trận đấu này được niêm yết ở mức Thái Lan chấp 1.25 trái. Đây là mức chấp phản ánh đúng vị thế cũng như thực lực hiện tại của hai đội bóng. Thái Lan sở hữu tỷ lệ thắng kèo đạt 65% khi chạm trán các đội bóng nhóm dưới.

Trong khi đó, nhận định Philippines – Thái Lan vào lúc 20:00 ngày 04/08 cho thấy Philippines đã thắng kèo 4/6 trận sân nhà gần đây. Lối chơi phòng ngự lùi sâu của Philippines có thể gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan. Dù vậy, vẫn đủ sức vượt rào cản handicap nhờ các ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. Lựa chọn Thái Lan chấp 1.25 trái vẫn là phương án đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư.

Over/Under

Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này được các nhà cái ấn định ở mức 2.75 bàn thắng. Lịch sử chỉ ra 6/7 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với từ 3 bàn trở lên. Khi nhận định Philippines – Thái Lan vào lúc 20:00 ngày 04/08, số liệu thống kê ghi nhận 80% số trận của hai đội có bàn thắng xuất hiện ngay trong hiệp 1.

Sở hữu hàng công hiệu quả với hiệu suất 2.4 bàn mỗi trận. Philippines cũng có khả năng sút tung lưới đối phương ở 5/6 trận vừa qua. Nhịp độ trận đấu nhiều khả năng sẽ đẩy lên cao ngay từ những phút đầu tiên. Cửa Tài 2.75 bàn hứa hẹn mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ.

Cùng Xoilac phân tích chi tiết về tỷ lệ kèo cược

1X2

Tỷ lệ cược châu Âu nghiêng hẳn về phía đội khách với thưởng thắng cược ở mức 1.45. Cửa hòa nhận mức đặt cược 4.20, còn cửa Philippines thắng lên tới 6.50. Giới chuyên gia khi nhận định Philippines – Thái Lan vào lúc 20:00 ngày 04/08 đều đánh giá cửa thắng của lên tới 68%. Đội bóng xứ Chùa Vàng sở hữu chuỗi 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường.

Philippines dù có lợi thế sân nhà nhưng chất lượng đội hình còn nhiều hạn chế. Bản lĩnh trận mạc cùng đẳng cấp vượt trội sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn. Lựa chọn Thái Lan ở kèo 1×2 là quyết định sáng suốt và chuẩn xác.

Phân tích kèo tỷ số chính xác

Dự đoán tỷ số chính xác luôn mang lại mức lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn cho người chơi. Các tỷ số như 1-2, 1-3 hoặc 0-2 có xác suất xuất hiện cao nhất. Thống kê trong nhận định Philippines – Thái Lan vào lúc 20:00 ngày 04/08 cho thấy tỷ số 3-1 nghiêng về Thái Lan xuất hiện 3 lần trong 5 cuộc đụng độ gần đây.

Philippines khó giữ sạch lưới trước sức ép liên tục từ đối thủ. Dù vậy, hàng công Philippines đủ sức ghi 1 bàn danh dự vào lưới Thái Lan. Dự đoán tỷ số 3-1 nghiêng về đội khách là lựa chọn đáng giá để đầu tư mạo hiểm.

Nhận định Philippines – Thái Lan vào lúc 20:00 ngày 04/08 về đội hình

Trận đấu hứa hẹn vô cùng kịch tính khi cả hai HLV đều tung ra sân lực lượng mạnh nhất. Quý khán giả hãy cùng nhìn qua bảng so sánh nhân sự dự kiến dưới đây.

Dự đoán đội hình và tình hình lực lượng giữa Philippines và Thái La

Thông số / Đội hình Đội tuyển Philippines Đội tuyển Thái Lan Sơ đồ chiến thuật 4-5-1 (Phòng ngự phản công) 4-3-3 (Tấn công áp đảo) Thủ môn Neil Etheridge Patiwat Khammai Hậu vệ Aguinaldo, Tabinas, Rota, Sato Mickelson, Kaman, Hemviboon, Bunmathan Tiền vệ Ingreso, Schrock, Ott, Reyes, Holtmann Yooyen, Pomphan, Sarachat Tiền đạo Patrick Reichelt Suphanat Mueanta Tình hình lực lượng Đầy đủ nhân tố chủ chốt Vắng 1 trụ cột do chấn thương

Kết luận

Nhận định Philippines – Thái Lan vào lúc 20:00 ngày 04/08 dự báo một trận cầu vô cùng hấp dẫn và nảy lửa. Với đẳng cấp nhỉnh hơn nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng thuyết phục. Hãy đồng hành cùng Xoilac để thưởng thức trọn vẹn Link xem trực tiếp chất lượng cao.