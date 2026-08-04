Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 hứa hẹn tạo nên màn so tài bùng nổ cảm xúc. Cả hai nền bóng đá Đông Nam Á sở hữu nhiều duyên nợ kịch tính. Người hâm mộ đang rất mong chờ màn đụng độ nảy lửa giữa hai phong cách thi đấu đối lập. Trang thể thao Xoilac sẽ mang đến những góc nhìn sắc bén về tương quan lực lượng và kèo cược.

Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 sơ lược

Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 dự báo bàn thắng sẽ xuất hiện sớm. Trận đại chiến giữa hai đội tuyển quốc gia này luôn mang đến bầu không khí vô cùng sôi động và căng thẳng. Trong 5 lần chạm trán gần đây nhất, tuyển Indonesia đang chiếm lợi thế nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận.

Xét về giá trị đội hình, tuyển Indonesia hiện sở hữu dàn sao nhập tịch chất lượng cao đến từ các giải đấu châu Âu. Tổng giá trị chuyển nhượng của tuyển Indonesia đã vượt mốc 15 triệu Euro. Điều này tạo ra khoảng cách lớn về đẳng cấp so với đội hình trị giá khoảng 3,2 triệu Euro của Singapore.

Dữ liệu đối đầu Singapore vs Indonesia các năm gần nhất

Phân tích kỹ các kèo cược cực hot tại giải đấu

Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 yêu cầu người chơi phải nắm rõ từng biến động tỷ lệ kèo từ nhà cái để đưa ra quyết định đầu tư an toàn.

Kèo châu Á

Các nhà cái uy tín đưa ra mức handicap 1,25 trái nghiêng hẳn về đại diện đến từ xứ sở vạn đảo. Đây là mức chấp rất hợp lý khi nhìn vào sự chênh lệch chất lượng nhân sự hiện tại giữa hai đội hình. Indonesia đã thắng cược handicap ở 4 trên 5 trận gần nhất khi đối đầu các đại diện khu vực Đông Nam Á.

Đội hình sở hữu dàn sao nhập tịch châu Âu đạt tỷ lệ thắng cược châu Á lên đến 80% trong các chuyến làm khách. Phía bên kia chiến tuyến, Singapore lại để thua cược handicap 3 trong 4 trận sân nhà vừa qua. Sự vượt trội về mặt thể chất cùng phong độ ấn tượng giúp Garuda tự tin vượt rào cản handicap 1,25 trái.

Kèo tài xỉu

Tỷ lệ tài xỉu được niêm yết ở mốc 2,75 trái với điểm ăn dành cho cửa Tài liên tục giảm mạnh. Thống kê chỉ ra Singapore có bàn thắng ở 8 trên 10 trận thi đấu trên thánh địa của mình. Hàng công Indonesia đạt hiệu suất săn bàn đáng sợ với trung bình 2,4 bàn thắng mỗi trận đấu. 4 trên 5 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội bóng đều khép lại với ít nhất 3 bàn thắng được ghi.

Màn đối đầu này hứa hẹn xuất hiện kịch bản rượt đuổi tỷ số vô cùng cống hiến ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Giới đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm xuống tiền lựa chọn cửa Tài cho cuộc so tài sắp tới. Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 nghiêng về một trận cầu bùng nổ bàn thắng.

Đánh giá phong độ trước trận Singapore gặp Indonesia tại Xoilac

Kèo châu Âu

Mức ăn thưởng dành cho cửa chiến thắng của đại diện đến từ đảo quốc sư tử lên tới mốc 6.50. Ngược lại, tỷ lệ cược dành cho chiến thắng của tuyển Indonesia niêm yết ở mức vô cùng an toàn 1,45. Rủi ro dành cho quyết định chọn cửa chủ nhà tạo nên bất ngờ là cực kỳ lớn ở thời điểm hiện tại. Đội hình vượt trội cùng phong độ thăng hoa giúp Garuda nắm giữ 65% xác suất giành trọn vẹn 3 điểm rời sân khách.

Singapore chỉ sở hữu vỏn vẹn 15% cơ hội giữ lại chiến thắng trước đối thủ duyên nợ. Lựa chọn cửa Indonesia thắng theo kèo châu Âu là phương án đầu tư cực kỳ khôn ngoan cho người chơi. Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 khẳng định lợi thế cho đội khách.

Kèo phạt góc

Chiến thuật dạt biên tốc độ của Indonesia luôn mang lại số lượng quả phạt góc cực kỳ lớn trong mỗi trận đấu. Thống kê từ 5 trận vừa qua chỉ ra Indonesia được hưởng trung bình 6.8 quả phạt góc mỗi trận. Phía Singapore cũng thường xuyên chọn giải pháp phá bóng chịu phạt góc khi bị dồn ép liên tục.

Tổng số quả phạt góc trung bình trong các cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội lên tới 10,5 quả. Mức tài xỉu phạt góc 9,5 trái hoàn toàn bị xô đổ bởi lối chơi tấn công biên vũ bão của hai bên. Lựa chọn cửa Tài phạt góc mang lại tỷ lệ thắng cược rất cao cho các nhà đầu tư thông thái.

Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 về đội hình

Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 mang lại cái nhìn khách quan khi phân tích bảng lịch sử đối đầu. Các chỉ số thống kê phản ánh sự lấn lướt của đại diện xứ vạn đảo qua các thời kỳ.

Socolive đánh giá khả năng giành chiến thắng của hai đội

Ngày thi đấu Giải đấu Đội nhà 25/12/2021 AFF Cup Indonesia 22/12/2021 AFF Cup Singapore 09/11/2018 AFF Cup Singapore 25/11/2016 AFF Cup Indonesia

Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 cho thấy hai đội bóng sở hữu phong độ trái ngược hoàn toàn. Singapore trải qua 5 trận gần nhất với kết quả 1 thắng, 1 hòa và nhận tới 3 thất bại. Hàng thủ của họ thi đấu thiếu tập trung và để thủng lưới tới 11 bàn thua trong chuỗi trận này. Hệ thống phòng ngự yếu kém trở thành gánh nặng lớn cho tham vọng có điểm của Singapore.

Kết luận

Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 cung cấp cái nhìn toàn diện cho người hâm mộ. Indonesia sở hữu mọi lợi thế để ra về với 3 điểm trọn vẹn trong tay. Đừng quên theo dõi Xoilac để cập nhật link xem trực tiếp chất lượng cao và bảng tỷ lệ kèo chuẩn xác!